Kim Petras w piątek wypuści swoją pierwszą płytę "Feed The Beast". To wówczas (godz. 10) rozpocznie się przedsprzedaż Ticketmaster na trasę promującą to wydawnictwo. Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się 26 czerwca o 10:00.

Wokalistka po północnoamerykańskiej części trasy przeniesie się do Europy. 2 marca 2024 r. zaśpiewa w hali EXPO XXI w Warszawie.



Trasa będzie również oferować wiele różnych pakietów VIP i doświadczeń dla fanów, aby przenieść ich wrażenia z koncertu na wyższy poziom. Pakiety różnią się między sobą, ale obejmują Meet & Greet i możliwość zdjęcia z Kim, wcześniejsze wejście na teren koncertu oraz limitowane gadżety.

Album "Feed The Beast" zawierać będzie 15 utworów pełnych "popowej perfekcji", w tym m.in. najnowszy singel "Alone" z udziałem ikony hip hopu Nicki Minaj, nagrodzony Grammy platynowy przebój z Samem Smithem "Unholy", viralowe hity uwielbiane przez fanów, takie jak body-positive "Coconuts" i "brrr" czy "BAIT" (z BANKS).

Kim jest Kim Petras?

Urodzona w Niemczech Kim Petras może pochwalić się niezwykle dynamiczną karierą, wyprzedanymi trasami koncertowymi w Ameryce Północnej i Europie oraz pochlebnymi opiniami od najważniejszych dziennikarzy i mediów na całym świecie. Na świat przyszła jako chłopiec o imieniu Tim - w wieku 13 lat pojawiła się w niemieckiej telewizji, gdzie po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tym, że chce dokonać korekty płci. Ostatecznie doszło do tego, gdy miała 16 lat, a media obwołały ją "najmłodszą transseksualistką na świecie".

Pierwsza piosenka napisana przez Petras miała opowiadać o "tym kolesiu z drugiej klasy, który mnie nie lubił".

W wieku 20 lat wydała wszystkie zarobione jako kelnerka pieniądze na lot do Los Angeles, by tam rozpocząć pracę nad karierą muzyczną. Wkrótce po przeprowadzce trafiła na producenta Aarona Josepha, a ich współpraca zaowocowała singlem "I Don’t Want It At All" i pierwszym kawałkiem Top 40 w karierze Kim - "Heart to Break".



Petras podbiła zestawienia Billboardu oraz inne listy przebojów hitami takimi jak "Feeling of Falling" czy "1, 2, 3 Dayz Up". W 2019 ukazał się jej debiutancki projekt "Clarity", który spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony mediów. Kim prezentowała wiodący singel z wydawnictwa, "Icy", w "Good Morning America". Ariana Grande osobiście wybrała wokalistkę na soundtrack do "Aniołków Charliego".

Petras wydała też projekt "Turn Off The Light" m.in. z utworami "There Will Be Blood" oraz "Close Your Eyes". W 2020 artystka zaśpiewała "Malibu" w "Jimmy Kimmel Live" oraz współpracowała z Kygo , Madison Beer oraz K/DA. W dorobku ma ponad dwa miliardy streamów.

Latem 2022 Petras wydała cover wielkiego hitu "Running Up That Hill" Kate Bush w ramach serii Amazon Originals. Amazon zrealizował także krótkometrażowy dokument przedstawiający kulisy występu Petras na słynnym festiwalu Coachella, jak również wspólnego występu z Christiną Aguilerą - razem wykonały utwór "XXX" z mini-albumu "Slut Pop" Kim Petras.

