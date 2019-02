​Jack Savoretti: Nowa płyta i koncerty w Polsce

Jego matka to pół-Niemka i pół-Polka, ojciec Włoch. Jack Savoretti z nowym albumem "Singing to Strangers" w maju pojawi się na dwóch koncertach w Polsce.

Jack Savoretti przyjedzie na dwa koncerty do Polski /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN / East News

"Po raz pierwszy stworzyłem album z pełną świadomością tego, jak chcę by brzmiał. Wcześniej rzucałem w studiu hasło: pokażcie piosenkę i zobaczmy, co nam z tego wyjdzie... Tym razem była pełna dyscyplina w trakcie całego procesu nagrywania albumu. Od początku do końca!" - mówi Jack Savoretti, przez niektórych krytyków obwołany "drugim Bobem Dylanem".

W ramach trasy promującej płytę "Singing to Strangers" wokalista wystąpi we Wrocławiu (9 maja, NFM) i Warszawie (11 maja, Palladium).

Nowy album do sprzedaży trafi 15 marca.

Jack Savoretti dorastał w Londynie do czasu przeprowadzki do Szwajcarii. Do tej pory wokalista wydał pięć studyjnych albumów: "Between the Minds", "Harder Than Easy", "Before the Storm", "Written in Scars" oraz "Sleep No More".

Wideo Jack Savoretti o tworzeniu muzyki (Dzień Dobry TVN/x-news)

"Byliśmy non-stop w drodze, od trzech do czterech lat. Zatrzymaliśmy się dopiero rok temu - wtedy zaoferowano nam europejską trasę jako support Johnego Legenda. To była szansa, z której nie mogliśmy nie skorzystać. To był bardzo ważny czas. Ponownie byliśmy zespołem supportującym, i to sprowadziło nas z powrotem na ziemię. Było świetnie, każdego dnia kończyliśmy o dziewiątej wieczorem, jedliśmy kolację, do tego kilka butelek wina i wówczas zdecydowałem, że chcę zrobić album z tymi wszystkimi facetami, z którymi gram na scenie" - opowiada Savoretti.

Wideo Jack Savoretti - Youth & Love (Official Audio)

Przy nowym albumie "Singing To Strangers" współautorami są Bob Dylan (dzięki swojemu amerykańskiemu menedżerowi uzyskał zgodę na wykorzystanie tekstu "Touchy situation") i Kylie Minogue. Inspiracje czerpał w muzyce francuskiej, hiszpańskiej i włoskiej lat 50. i 60.

"Europejska muzyka z tamtych czasów zawsze mnie inspirowała. Ci niesamowici croonersi z orkiestrą w tle, razem z genialnymi rock'n'rollowymi perkusistami i basistami. To Serge Gainsbourg ze swoimi 'Histoire de Melody Nelson', i Patty Bravo i Ennio Morricone we Włoszech" - mówi Jack.

"Zdałem sobie sprawę, że ucieka mi romantyzm w muzyce, więc kupiłem za 50 funtów pianino i zacząłem pisać. Pianino zbliżyło mnie do tego świata i pomogło mi być bardziej teatralnym, melodyjnym, i w końcu romantycznym! Napisałem utwór 'Going Home' i to zakończyło mój strach o 'pustą kartkę', bo zdałem sobie sprawę, co chcę przekazać i o czym chcę pisać: gdzie teraz jestem! Dojrzałem. Nie oznacza to, że udało mi się uciec od wszystkich moich demonów, jest na pewno łatwiej, ale już nie jest tak jak kiedyś - ja przeciwko całemu światu! Teraz jestem, tu i teraz; w świecie, który mogę kształtować tak, jak chcę!" - podkreśla.



Materiał został nagrany w Rzymie w studiu samego Ennio Morricone. Przy pracy pomagali mu producent Cam Blackwood (m.in. George Ezra) oraz Pedro Vito i Sam Lewis (gitary), Sam Davies (bas), Jesper Lind (perkusja) i Nikolai Torp (instrumenty klawiszowe).

"To był sierpień 2018, to było inspirujące, i było diabelnie ciepło. Szczęśliwie, studio Morricone znajduje się w piwnicach olbrzymiego kościoła, więc było nieco chłodniej. Atmosfera na dole była niezwykła; zapisaliśmy to w utworze 'Candlelight', który jest swego rodzaju wizytówką albumu" - zaznacza Savoretti.



Clip Jack Savoretti Candlelight

Singel "Music’s Too Sad Without You", który pojawia się na wydaniu deluxe albumu, to piosenka, którą Savoretti współtworzył i zaśpiewał z Kylie Minogue na jej najnowszym albumie "Golden" z 2018 r."Ona zaśpiewa-wyszeptała tę piosenkę, a ja zakochałam się w tej stronie Kylie, którą pamiętałem z duetu z Nickiem Cave 'Where The Wild Roses Grow'" - mówi Jack.



Clip Kylie Minogue Music's Too Sad Without You - & Jack Savoretti

Oto szczegóły płyty "Singing to Strangers":



1. "Candlelight"

2. "Love Is On The Line"

3. "Dying For Your Love"

4. "Better Off Without Me"

5. "What More Can I Do"

6. "Singing To Strangers (Interlude)"

7. "Youth And Love"

8. "Touchy Situation"

9. "Greatest Mistake"

10. "Things I Thought I’d Never Do"

11. "Going Home"

12. "Music’s Too Sad Without You (Live In Venice)".