"Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci". Kto wystąpi na koncercie? [PROGRAM, TRANSMISJA]

25 lat temu, 6 grudnia 1996 roku, Fundacja Polsat rozpoczęła swoją działalność statutową. Została powołana do życia przez Zygmunta Solorza i Telewizję Polsat, która jako pierwsza stacja komercyjna w Polsce zaangażowała się w działalność charytatywną. Celem Fundacji Polsat od zawsze było i jest ratowanie zdrowia i życia dzieci. Od ćwierć wieku Fundacja Polsat dofinansowuje ich leczenie i rehabilitację, a także remontuje oddziały dziecięce w całej Polsce i kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny, z którego korzystają mali pacjenci.

Reklama

"Pomagamy już od ponad dwóch dekad, niesiemy pomoc dzieciom, bezpośrednio wspierając ich leczenie. I my, i przede wszystkim dzieci jesteśmy wdzięczni tym, którzy każdego dnia pomagają i ratują ich życie. W tym wyjątkowym dniu - 6 grudnia - chcielibyśmy podziękować wszystkim, dzięki którym nasza działalność jest możliwa" - mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź koncertu "Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci" Polsat

W dniu urodzin Fundacji, Telewizja Polsat zorganizuje wyjątkowy koncert, podczas którego widzowie poznają niezwykłe i pełne wzruszeń historie podopiecznych Fundacji Polsat, którzy dzięki jej wsparciu osiągnęli to, co na początku wydawało się niemożliwe.



Na scenie pojawią się: Ewa Farna, Kayah, Viki Gabor, Alicja Majewska, Małgorzata Walewska, Krzysztof Zalewski, Paweł Domagała, Maciej Maleńczuk, Dawid Kwiatkowski, Andrzej Piaseczny, Michał Bajor czy Arka Noego. Zobaczymy także wyjątkowe, rodzinne duety: Patrycję i Grzegorza Markowskich oraz Krzysztofa Cugowskiego wraz ze swoim najmłodszym synem - Chrisem.

W koncercie weźmie udział również obdarzona przepięknym głosem Karolinka - podopieczna Fundacji Polsat - w towarzystwie chóru Sound'n'Grace. Tego wieczoru na pewno nie zabraknie wzruszeń. To niezwykłe wydarzenie muzyczne, będące podziękowaniem dla wszystkich którzy przyczynili się do tego, że magia pomagania trwa od 25 lat. Jubileusz poprowadzą: Krzysztof Ibisz i Adam Zdrójkowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Viki Gabor: Możemy wiele zmienić INTERIA.PL

"Każdego dnia podopieczni Fundacji mogą liczyć na znacznie więcej niż tylko wsparcie finansowe. Pracownicy Fundacji spędzają wiele godzin czytając listy i rozmawiając z rodzicami dzieci, którym pomagamy. Dziękujemy wszystkim wykonawcom, którzy tego dnia razem z nami będą świętować ten wyjątkowy jubileusz oraz lekarzom i darczyńcom, których wsparcie jest dla nas niezwykle ważne - mówi Małgorzata Nawrocka, przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.

Koncert z okazji 25-lecia Fundacji Polsat rozpocznie się w poniedziałek, 6 grudnia o godzinie 20:00. Transmisja w Polsacie.

Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą prawie 40 00 małych pacjentów i wsparła finansowo ponad 2 600 szpitali i ośrodków medycznych oraz szkoły, przedszkola i ośrodki pieczy zastępczej w całym kraju. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd ponad ćwierć miliarda złotych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Majewska o tym, jak przygotowuje się do występów INTERIA.PL

--------

Tylko w Polsat Box Go możecie zobaczyć wyjątkowy materiał "Adele: One Night Only". Wokalistka w ramach promocji nowej płyty "30" rozmawiała z Oprah Winfrey i dała kameralny występ.

Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go!