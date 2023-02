Fisz Emade Tworzywo wystąpią w Krakowie z "Balladami i Protestami"

Koncert Fisz Emade Tworzywo rozpocznie się o godzinie 20. już 5 marca w krakowskim Klubie Studio. Wydarzenie odbywa się w ramach trasy "Ballady i Protesty".

Jest to mocny powrót do korzeni muzycznej podróży zespołu do lat 90., w których rozwijała się tak zwana muzyka miasta - hip-hop czy elektronika. To sentymentalna opowieść o brzmieniach, które były inspiracją i wskazały drogę poszukiwań. Ale przede wszystkim to płyta sprzeciwu. Pełna niezgody na infantylną, agresywną, czarno-białą politykę, na omijanie w życiu publicznym tak ważnych tematów, jak prawa człowieka czy zmiany klimatyczne.

I, jak zawsze u Fisza, wszystko to przekazane w mocnych tekstach, pełnych ironii, skupienia nad pędzącym nie wiadomo dokąd światem, wnikliwych spojrzeń w głąb gościa zagubionego w chaosie nieuniknionych zmian. Na płycie znajdziemy 18 utworów, w nagraniach których udział wzięli m.in. Mariusz Obijalski (instr. klawiszowe), Michał Sobolewski (gitary), Marcin Pendowski i Staszek Wróbel (bas), oraz wokalistka zespołu Shyness! i Rebeka Iwona Skwarek i Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch.

Fisz Emade Tworzywo na koncercie w klubie Studio w Krakowie

Fisz Emade Tworzywo - jeden z najważniejszych zespołów na polskim rynku fonograficznym. Od 2001 roku wydali 10 płyt utrzymanych w stylistyce hiphopowej lub okołohiphopowo-eklektycznej. Jako pierwsi na tak wysokim poziomie wprowadzili w polskim hip hopie miękkie brzmienia i teksty nawiązując swego czasu do klimatów Native Tongues. Od tamtego momentu, do dzisiaj bracia stale eksperymentują, starając się jednak by wszystkie ich wynalazki łączył jeden składnik - wysoka jakość i zaangażowanie.

W wersji koncertowej występują jako FISZ EMADE TWORZYWO w mocno poszerzonym składzie wsparci znakomitymi muzykami. Ich płyta "Mamut", wydana w 2014 roku, to jedno z największych dokonań zespołu. Uznana przez wielu dziennikarzy muzycznych za płytę roku, uzyskała status Platynowej Płyty, została również laureatem Fryderyka 2015 w kategorii Album Roku Elektronika/ Indie/Alternatywa. 9 marca ukazała się kompilacja nagrań zespołu podsumowująca działalność Fisz Emade w latach 2000-2011.

To czas kiedy płyty Tworzywa zdominowane były przez rap, narracyjne utwory, nie tak melodyjne i rozśpiewane jak późniejszy okres twórczości. Pełne dystansu i poczucia humoru ale i refleksyjne teksty, to często długie monologi, narracyjne formy doskonale oddające klimat muzyczny lat 90, kiedy to hiphop był gatunkiem dla braci wręcz rewolucyjnym.

"Chociaż trudno mi określić dzisiaj gatunek muzyki, którą dzisiaj tworzymy, to nie ma wątpliwości, że nie brzmiała by tak a być może w ogóle nie było by nas na scenie muzycznej gdyby nie hip-hop lat 90tych i muzyka takich grup jak Tribe Called Quest i Beastie Boys" - mówi Fisz.

Bilety na koncert dostępne są w cenie 79 zł (ulgowy). 99 zł (normalny), 109 zł (miejsce na balkonie).