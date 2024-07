Czy słychać jeszcze pogłos w Warszawie?! Cool Kids of Death z wyjątkowym koncertem

Oprac.: Oliwia Kopcik

20 lipca w Amfitearze Bemowo odbędzie się koncert Cool Kids of Death vs. Generacja C.K.O.D. "To unikalne doświadczenie audiowizualne będące scenicznym dialogiem zespołu z wersją siebie sprzed 20 lat, uwiecznioną na pierwszym filmie 'Generacja C.K.O.D.'" - czytamy w zapowiedzi.