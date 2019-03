Bon Jovi na koncercie w Polsce. Kto zagra w Warszawie jako support?

Amerykański zespół Switchfoot poprzedzi grupę Bon Jovi na ich koncercie w Polsce. W ramach europejskiej trasy "This House Is Not For Sale" ekipa Jona Bon Jovi wystąpi 12 lipca w Warszawie.

Switchfoot zagra przed Bon Jovi w Warszawie /Stephen J. Cohen /Getty Images

Jeden z największych rockowych zespołów świata, Bon Jovi wystąpi w Polsce w ramach triumfalnej światowej trasy, która miała już swój przystanek w USA, Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Chile, Japonii i Australii. To był wyjątkowy rok + ponad 80 koncertów oraz wprowadzenie zespołu do Rock And Roll Hall Of Fame.

Europejska trasa "This House Is Not For Sale" to kolejne wielkie wydarzenie w ich karierze. W Polsce zespół wystąpi 12 lipca na PGE Narodowym w Warszawie.



Bon Jovi ma na swoim koncie ponad 130 milionów sprzedanych płyt. Podczas trasy koncertowej grupa będzie zmieniała repertuar, na każdy koncert wybierając piosenki spośród 95 utworów, które znajdują się w ich repertuarze.



Na pewno nie zabraknie takich hitów jak: "You Give Love A Bad Name" (posłuchaj!), "It’s My Life" (posłuchaj!), "Wanted Dead Or Alive" (posłuchaj!), "Bad Medicine" (sprawdź!), "Who Says You Can’t Go Home" (sprawdź!), "Keep the Faith" (posłuchaj!), "Always" (posłuchaj!), "Have A Nice Day" (sprawdź!) i oczywiście "Livin' On A Prayer".

Fani Bon Jovi zastanawiali się pewnie, jaki zespół będzie dla niej supportem. Przed jedną z najpopularniejszych kapel rockowych wystąpi amerykańska grupa Switchfoot. Choć swobodnie porusza się ona po świecie współczesnego rocka, nie daje się zaszufladkować w kategoriach gatunku.



Switchfoot ma na koncie 10 albumów, wielokrotnie nagradzane single, miliony sprzedanych płyt oraz wiele nagród muzycznych, w tym Grammy. Po krótkiej przerwie powracają z 14 niezwykłymi utworami, które tworzą album "Native Tongue".