Beata Kozidrak głównym głosem Orchestonu. Kogo jeszcze zaprosił Gromee?

W piątek (16 września) na półki sklepowe trafiła nowa solowa płyta Beaty Kozidrak zatytułowana "B3". Wokalistka do współpracy nad albumem zaprosiła młodych twórców, w tym m.in. Marcina Limka, który nie tylko zagrał na kilku instrumentach, ale też jest współkompozytorem wielu piosenek i producentem. Trzy utwory z wydawnictwa "B3" napisała dla Beaty Kozidrak Ania Dąbrowska. W informacji prasowej czytamy, że Beata Kozidrak po raz pierwszy w swojej karierze tak bardzo zaangażowała się w tworzenie materiału na płytę. Jest nie tylko autorką wszystkich tekstów, ale także kompozytorką bądź współkompozytorką większości utworów. Album zapowiadany był jako "najbardziej pozytywny i energetyczny album, jaki kiedykolwiek nagrała Beata Kozidrak". "Bardzo się zaangażowałam w produkcję albumu 'B3'. Chciałam być przy każdej rodzącej się nucie. To był wyjątkowo intensywny i wyczerpujący czas, ale niezwykle satysfakcjonujący. Każda piosenka wywoływała we mnie eksplozję radości i nakręcała mnie mega optymistycznie. Czułam, że moje marzenia muzyczne właśnie się spełniają" - opowiadała Beata Kozidrak.