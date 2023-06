"Podczas wyjątkowego koncertu Andrea Bocelli zaprezentuje swoje najnowsze jak i te najbardziej znane i kochane utwory. To wydarzenie muzyczne przyciągnie zarówno miłośników operowych arii, jak i fanów ballad muzyki popularnej. Bocellemu będzie towarzyszyć orkiestra, chór oraz wyjątkowi goście, tworząc niezapomnianą atmosferę na scenie" - czytamy w zapowiedzi koncertu, który odbędzie się 16 listopada 2024 r. w Tauron Arenie Kraków.

W repertuarze nie zabraknie takich przebojów, jak m.in. "Con te Partirò", "Time To Say Goodbye", "Canto della Terra", "Vivere", "E Più Ti Penso", "Vivo per lei", "Nessun dorma" czy "Va pensiero".

Dodajmy, że włoski tenor 26 sierpnia zaśpiewa na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Andrea Bocelli wypoczywa na wakacjach z rodziną 1 / 8 61-letni Andrea Bocelli zabrał rodzinę na rejs po Morzu Śródziemnym - te zdjęcia zrobiono w kurorcie Saint Tropez na południu Francji. Tenorowi towarzyszy m.in. jego żona Veronica Berti i 8-letnia córka Virginia. Źródło: Agencja FORUM Autor: EliotPress / MEGA

W listopadzie 2020 r. ukazał się album "Believe", który zawiera m.in. duety z laureatkami nagrody Grammy - śpiewaczką operową Cecilią Bartoli oraz artystką country Alison Krauss. Tenor dołączył na płytę także nigdzie niepublikowany utwór Ennio Morricone oraz dwie własne kompozycje.

"Kocham Polskę, kraj Jana Pawła II, kocham również wrażliwość, kreatywność i hojność Polaków. Uwielbiam wielkich artystów, którzy pochodzą z tego kraju, niezwykłe zabytki, okazałe kościoły, które ożywiają wasze miasta. Doceniam wasz głęboki sposób doświadczania muzyki oraz bezcenne ciepło i przywiązanie, z którymi zawsze mnie witacie" - podkreślał wielokrotnie włoski wokalista.