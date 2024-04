Sara James ( zobacz! ) jest jedną z najpopularniejszych młodych artystek w Polsce. Po udziale w Eurowizji Junior 2021, a także zyskaniu dużego rozgłosu w amerykańskim "Mam talent" rok później, jej kariera nie stoi w miejscu. W USA przygotowywała materiał na swoją debiutancką płytę.

W 2023 r. wokalistka wypuściła piosenki "Bloodline", "Hula Hoop", "Ctrl Alt Del", "Brighter Day" (z Benem Cristovao) oraz "Dziś mnie mija cały świat" (duet z raperem Szczylem).

Pod koniec lutego premierę miał nowy utwór "Blue", który został nagrany w aż trzech wersjach. W jednej śpiewa solo, a w pozostałych z dwoma, różnymi gośćmi. Jedna wersja "Blue" powstała przy udziale belgijskiego wokalisty Berre, a druga nagrana została ze szwedzką wokalistką LOVĄ.

Sara James wspomina ukochaną babcię

Teraz niespełna 16-latka prezentuje niezwykle osobisty dla niej numer "I Tell Everyone About You" ( sprawdź! ).

"Piosenka jest o mojej cudownej babci, której już nie ma ze mną. To moje wspomnienie, które na zawsze zostanie w moim sercu i uczucia, które mi towarzyszą przez moją drogę. Chciałam nagrać tę piosenkę, ponieważ moja babcia była jedną z najważniejszych osób w moim życiu i dzięki niej jestem taką a nie inną osobą. Ta piosenka to trochę taka pamiątka. Coś na zawsze naszego i wspólnego" - opowiada Sara James.

"Piosenkę zrobiłam w LA z producentem Johnem Samuelem, którego moi słuchacze mogą już kojarzyć - zrobiliśmy razem 'Blue' czy 'Ctrl Alt Del'. Tego dnia nie miałam żadnego ustalonego pomysłu na temat piosenki. Wyszło to ze mnie bardzo naturalnie" - dodaje.

Wspomniana babcia była ze strony mamy wokalistki - Arlety Dancewicz. Ojciec Sary - John James, uczestnik telewizyjnej "Bitwy na głosy" w drużynie Meza - pochodzi z Nigerii.



Na Instagramie można zobaczyć archiwalne nagrania z małą Sarą i jej babcią. Wzruszenia nie kryją fani wokalistki. "Jaka słodzina" - napisała Maja Krzyżewska, reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2023. "Wspaniałość" - dodaje Igor Herbut, który jest menedżerem Sary.

Dodajmy, że koncertowa premiera "I Tell Everyone About You" odbyła się podczas festiwalu Next Fest w Poznaniu. Obecnie nastolatka kontynuuje prace nad debiutanckim albumem.



Sara James - gwiazda młodego pokolenia

Mimo młodego wieku (w tym roku skończy 16 lat), Sara ma na koncie wiele sukcesów, o których jej starsi w branży koledzy mogą tylko pomarzyć. W ostatnim czasie zgarnęła Fryderyka za Fonograficzny Debiut Roku i zadebiutowała na scenie Opery Leśnej w Sopocie podczas Polsat SuperHit Festival 2023 .

Wcześniej wygrała program "The Voice Kids" , a także zajęła drugie miejsce w Eurowizji Junior 2021 . Występ w amerykańskiej edycji "Mam talent" z piosenką "Rocket Man" stał się viralem, który błyskawicznie obiegł sieć. Słynny juror tego show Simon Cowell postanowił wziąć Sarę pod swoje skrzydła.

- To jest coś, czego ja sama w sobie też nie pojmuję trochę i często po prostu trzeba mnie uszczypnąć, bo to jest coś pięknego i niesamowitego i nigdy w życiu, jakby ktokolwiek zapytał mnie 2 lata temu, czy mogę robić takie cudowne rzeczy, jakie robię teraz - dawać ludziom radość, nagrywać piosenki i widzieć uśmiechy na twarzach ludzi, którzy przychodzą na te koncerty, i te wyświetlenia i to wszystko. Niesamowite i dziękuję wam bardzo, bo to dzięki wam - powiedziała Sara James w rozmowie z Interią.