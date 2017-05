Halsey i The Weeknd razem (nowy utwór "Eyes Closed")

Halsey zaprezentowała nowy utwór "Eyes Closed". Piosenka jest kolejnym singlem zapowiadającym jej nowa płytę "Hopeless Fountain Kingdom".

Nowa płyta Halsey coraz bliżej /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Na początku marca Halsey opublikowała na profilu na Twitterze swoje nagie zdjęcie. Z podpisu pod fotografią fani dowiedzieli się, że jej nowa płyta "Hopeless Fountain Kingdom" ujrzy światło dzienne w czerwcu.

Do tej pory album promował singel "Now Or Never" z teledyskiem wyreżyserowanym przez samą Halsey i Singa J Lee. Teraz amerykańska wokalistka zaprezentowała kolejny utwór z nowego wydawnictwa.

Przy pracy nad piosenką "Eyes Closed" Halsey wspierał kanadyjski gwiazdor, The Weeknd. Wśród gości na płycie znaleźli się również Quavo i Cashmere Cat.

Posłuchaj utworu "Eyes Closed":



Wideo Halsey - Eyes Closed (Audio)

