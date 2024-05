7 maja w Malmo wystartował pierwszy półfinał Eurowizji 2024. Uwagę Polaków przyciągał przede wszystkim występ reprezentantki Polski - Luny. Wśród 15 wykonawców, którzy stanęli do walki o wielki finał, który odbędzie się w sobotę 11 maja, znalazł się też m.in. ukraiński duet Jerry Heil i alyona alyona.



Spektakularny występ Ukrainy na Eurowizji. Co działo się na scenie?

Występ ukraińskiego duetu rozpoczęła Jerry Heil, która ubrana w kremową suknię i naramiennik, weszła na scenę mając po nogami niebiesko-żółtą wizualizację, symbolizującą flagę Ukrainy. Następnie wokalistka weszła na ustawione na scenie wzniesienie, a wizualizację pokazywały wystrzelone race na czarnym tle. Po chwili na scenie zjawia się alyona alyona. W pewnym momencie Ukrainki ustawiły się plecami do siebie i śpiewały do kamery. Obie ostatecznie zakończyły występ na siedząco, a pod nimi na podłodze wyświetlono wizualizację z leżącymi kobietami.



"Pozytywne zaskoczenie, naprawdę ładnie im to wyszło", "Ciary na plecach", "Utwór dobry, wokale świetne. Tutaj wszystko gra" - pisali widzowie.



O czym opowiada utwór duetu Jerry Heil i alyona alyona? Artystki mają ważne przesłanie

Na scenie Jerry i alyona alyona zaprezentowały się z utworem "Teresa & Maria" . Piosenkę skomponowali Anton Chilibi i Ivan Klymenko, a tekst napisały Alona i Jana.

Duet numer opisuje jako "pieśń o nadziei". Inspiracjami do stworzenia piosenki były Matka Boska oraz Matka Teresa. Wymienianie słynnej katolickiej działaczki w kontekście piosenki wywołało sporo zamieszania. W ostatnich latach coraz głośniej mówi się o tym, co działo się w jej hospicjach i jak naprawdę wyglądał jej majątek (miał wynosić 100 mln dolarów). Alyona tłumaczyła w jednym z wywiadów, dlaczego przywołała właśnie tę postać. "Tak jak my chcemy wygrać, tak Matka Teresa chciała, aby ludzie mogli żyć. Choć jej wizerunek jest kontrowersyjny, ta piosenka nie jest o niej" - mówiła.

Kontrowersje przed półfinałem Eurowizji. Głos zabrała polska posłanka

Jeszcze przed startem Eurowizji w Polsce oburzenie wykonało nagranie z Jerry Heil, która na TikToku pokazała się w bluzie z napisem "BANDERACIAGA". Więcej o całej sprawie poczytacie TUTAJ .



Kim są Jerry Heil? W przeszłości występowała w Polsce

Urodzona w 1995 roku Jerry Heil to ukraińska wokalistka, autorka tekstów oraz youtuberka. Na świat przyszła w Wasylkowie, następnie przeprowadziła się do Kijowa, gdzie uczyła się w Kijowskim Państwowym Instytucie Muzycznym im. R.M. Gliera, a następnie studiowała na Ukraińskiej Akademii Muzycznej.

Jej kariera rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy to Jerry Heil, a właściwie Jana Ołeksandriwna Szamajewa, zgłosiła się do tamtejszej wersji "X Factora" (nieco wcześniej podpisała swój pierwszy kontrakt). Choć w talent show nie dotarła do finału (odpadła w etapie boot camp).

Debiutancki album - "Ja, Jana" - wydała dwa lata później. W 2020 roku po raz pierwszy próbowała dostać się na Eurowizję. Wtedy jeszcze solowo. Jednak piosenka "Vegan" nie zdobyła na tyle dużej popularności, aby przynieść sukces. W konkursie Widbir zajęła szóste miejsce.

Kolejne podejście do Eurowizji zaliczyła w 2022 roku. Z piosenką "When God Shut the Door" zajęła trzecie miejsce. Tamte eliminacje wygrała Alina Pash, która niedługo przez rozpoczęciem konfliktu ukraińsko-rosyjskiego została zdyskwalifikowana za pobyt na Krymie. Ostatecznie Ukrainę w tamtym roku reprezentował Kalush Orchestra i wygrał cały konkurs.



Po 24 lutego 2022 roku Heil na koncie ma też kilka utworów z polskimi artystami, m.in. z Przyłu, Gedzem i Krystianem Ochmanem. Wokalistka występowała też na kilku koncertach w Polsce.

Zdjęcie alyona alyona i Jerry Heil na scenie Eurowizji / Martin Meissner/Associated Press / East News

Zaczynała jako przedszkolanka. Dziś jest światową gwiazdą. Kim jest alyona alyona?

Alyona alyona to ukraińska raperka jest dużo większą gwiazdą. Chociaż jej droga do kariery była wyjątkowo wyboista. Alyona Savranenko urodziła się w niewielkiej miejscowości Kapitaniwka. Ukończyła psychologię oraz pedagogikę, a następnie pracowała jako przedszkolanka w Baryszówce w obwodzie kijowskim (10 tys. mieszkańców), zarabiając kwotę w przeliczeniu nie większą niż 600 złotych.



Jej kariera wystrzeliła w 2018 roku. Przełomem okazał się numer "Rybky", który stał się wiralem. Alyona poszła za ciosem i wkrótce światło dzienne ujrzały kolejne utwory - "Hołowy" i "Widczyniaj". Pół roku po tym, jak głośno o raperce zrobiło się nie tylko w Ukrainie, ale i na całym świecie (pisano o niej m.in. w "The New York Times", "Vogue", "Independent" czy "The Guardian"), artystka wydała pierwszy album pt. "Pushka".

Po jego premierze Ukrainka dostawała propozycje występów na prestiżowych festiwalach. Pojawiła się m.in. na SXSW w Austin, a także na Eurosonic i WavesVienna. W 2019 roku wystąpiła na słynnym Sziget Festival.

Alyona łącznie nagrała cztery albumy. Trzeci w jej dyskografii - "Galas" - ukazał się natomiast nakładem Def Jam Recordings Poland. Nie był to przypadek. Raperka w naszym kraju w pewnym momencie cieszyła się całkiem sporą popularnością. W 2022 roku wystąpiła na katowickim OFF Festivalu. Alyona nagrała również wspólny numer Żabsonem pt. "Dym", który zgarnął milion wyświetleń.