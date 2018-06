Charli XCX na Instagramie

Charli XCX to prawdziwa instagramowa "bestia". Zobaczcie, jakimi zdjęciami wokalistka dzieliła się z fanami w ostatnim czasie.

Charli XCX dzieli się swoim życiem z fanami /Tim P. Whitby /Getty Images

Charli XCX pracuje obecnie nad swoim trzecim albumem.

"Zamierzam wypuścić w tym roku mnóstwo muzyki i teledysków. Będziecie mieli mnie dość" - pisała wokalistka na Twitterze.



Zwiastunem jej nowej płyty jest utwór "5 In the Morning" wyprodukowany przez The Invisible Man. Na płycie znajdą się też numery "Boys" oraz "After the Afterparty".

Posłuchaj utworu "5 In the Morning" w serwisie Teksciory.pl

Charli XCX zainteresowanie wokół swojej osoby podsyca zdjęciami publikowanymi na Instagramie.