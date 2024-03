Sophie Ellis-Bextor: Zobacz zdjęcia z koncertu w Warszawie

Znana z przebojów "Murder on the dancefloor" i "Groovejet" wokalistka Sophie Ellis-Bextor zaprosiła polskich fanów do zabawy. 13 marca 2024 r. wystąpiła w Klubie Progresja w Warszawie w ramach promocji swojej siódmej płyty "Hana".