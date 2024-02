Bonnie Tyler wystąpiła w Krakowie. Zobacz zdjęcia

ZDJĘCIA |

2 lutego w Centrum Kongresowym ICE Kraków wystąpiła Bonnie Tyler. Chociaż brytyjska gwiazda skończyła 70. lat, nie zwalnia tempa. Obecnie świętuje na trasie czterdziestolecie swojego największego przeboju "Total Eclipse of the Heart". W 2021 roku ukazał się jej osiemnasty studyjny album "The Best Is Yet to Come" i to właśnie tę płytę promowała w Krakowie. Zobacz zdjęcia