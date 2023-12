The Prodigy pierwszy raz w Polsce bez Keitha Flinta. Zobacz zdjęcia z koncertu w Poznaniu

ZDJĘCIA |

Po niemal dziesięciu latach nieobecności, grupa The Prodigy powróciła do naszego kraju. Tym razem już bez nieodżałowanego lidera Keitha Flinta, który w 2019 roku popełnił samobójstwo. Mimo to zgromadzeni w poznańskiej MTP Arenie fani wyśmienicie bawili się w rytmach jednej z najważniejszych kapel lat 90. Zobacz zdjęcia!