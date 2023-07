Summer Fog Festival 2023: Nick Mason w roli głównej

Nick Mason's Saucerful of Secrets to projekt perkusisty Pink Floyd, który pod tym szyldem sięga po utwory z wczesnego etapu tego zespołu. 79-letniemu muzykowi towarzyszą znany ze Spandau Ballet Gary Kemp (wokal, gitara), koncertowy basista Pink Floyd od końca lat 80. - Guy Pratt, Lee Harris (gitara) i Dom Beken (instrumenty klawiszowe). To właśnie Nick Mason's Saucerful of Secrets był główną gwiazdą drugiego dnia Summer Fog Festival 2023 (16 lipca) w katowickim Spodku.