To on stworzył rock'n'rolla? Little Richard skończyłby 90 lat

Największy z największych, inspiracja dla całego pokolenia muzyków - począwszy od Eltona Johna przez Boba Dylana i Beatlesów. Legendarny Little Richard skończyłby dziś 90 lat.

Little Richard przyszedł na świat 5 grudnia 1932 roku w wielodzietnej rodzinie. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w chórze chłopięcym. Jego kariera ruszyła do przodu po podpisaniu kontraktu z wytwórnią RCA w 1951 roku (stało się to po wygraniu lokalnego konkursu talentów). Rodzinny dom opuścił, gdy miał zaledwie 13 lat. Z domu wyrzucił go ojciec, który bał się jego zewnętrznego wizerunku, który miał sugerować, że Richard jest gejem. "Moi rówieśnicy sądzili, że chodzę jak baba. Myśleli, że chcę chodzić krokiem tanecznym, a ja miałem krótszą nogę. Nazywali mnie ciotą, dziwakiem i lalusiem" - mówił w rozmowie z magazynem "Rolling Stone".