21 listopada 2022 r. na wyprzedanym koncercie w Klubie Progresja w Warszawie wystąpił rosyjski duet Little Big, pamiętany z przebojów "Skibidi", "Faradenza", "Uno", "Hypnodancer" czy "Go Bananas".

W ramach trasy "We Are Little Big" rosyjski duet Little Big wystąpił na wyprzedanym koncercie w klubie Progresja w Warszawie.