ZDJĘCIA |

Cher od dekad jest jedną z najpopularniejszych wokalistek na świecie. Podczas, gdy wiele artystek dawno zrezygnowało z działalności scenicznej lub też zmieniło swój wizerunek, ona pozostaje wierna - nie tylko swoim długim czarnym włosom, ale też wyjątkowej figurze. Trudno uwierzyć, że w maju tego roku skończyła 76 lat! Zobacz jej zdjęcia z pokazu kolekcji jesiennej Balmain.

1 / 8

Amerykańska wokalistka zyskała popularność w 1965 śpiewając w duecie Sonny and Cher. Mało kto spodziewałby się wówczas, że w następnych latach odniesie jeszcze większy sukces - bez męża Sonny'ego Bono, który w 1966 napisał dla niej piosenkę "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)". Cher w 1978 roku.