OFF Festival 2022: Iggy Pop gwiazdą drugiego dnia

Iggy Pop był gwiazdą drugiego dnia tegorocznej edycji OFF Festivalu. Setlistę koncertu w dużej mierze wypełniły przeboje grupy The Stooges, z którą artysta święcił największe triumfy oraz takie hity, jak "The Passenger" i "Lust for Life". Nie zabrakło też reprezentacji z ostatniej solowej płyty Króla Punk Rocka, pt. "Free" - utworu tytułowego oraz singla "James Bond". Zobacz nasze zdjęcia z koncertu!