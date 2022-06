The Rolling Stones w Madrycie świętują 60 lat na scenie! (1 czerwca 2022)

MUZYKA |

The Rolling Stones zrobili to! Są jednym z najstarszych, nadal aktywnych zespołów świata. W środowy wieczór wystartowała ich pierwsze od jesiennej trasy po USA, ale także pierwsze od 4 lat na europejskiej ziemi tournée. Nie zabrakło niespodzianek - po raz pierwszy zagrali na żywo piosenkę "Out of Time" z 1966 roku!