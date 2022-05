Adam Levine zarobił fortunę na sprzedaży ukochanego domu

Adam Levine wraz z żoną Behati Prinsloo kupili dom za 32 miliony dolarów w 2018 roku. Teraz sprzedali go za 51 milionów, co daje im 20 milionów zysku - to jedna z najkorzystniejszych i najwyższych transakcji w ostatnich latach w Kalifornii. Zobacz zdjęcia budynku!