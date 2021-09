ZDJĘCIA |

1 września, w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej, odbyło się specjalne widowisko "7 x Westerplatte". Kto pojawił się na koncercie pokazywanym przez TVP?

1 / 6

"7 x Westerplatte" to koncert upamiętniający ofiary i bohaterów II wojny światowej, która rozpoczęła się 1 września 1939 r. na Westerplatte. Scenę zorganizowano w Gdańsku, na placu przed Muzeum II Wojny Światowej. Na zdjęciu Justyna Steczkowska, nowa jurorka "The Voice of Poland".