Charlie Watts i jego miłość do koni. Archiwalne zdjęcia z wizyt w Janowie Podlaskim

ZDJĘCIA |

Charlie Watts z The Rolling Stones i jego żona Shirley Ann Shepherd uwielbiają konie. Często pojawiali się na dorocznej aukcji koni arabskich - Pride of Poland w Janowie Podlaskim. W kwietniu 2016 r. pani Watts zdecydowała o zabraniu swoich klaczy z Janowa, po tym gdy w stadninie padły jej dwa inne konie. Zobacz archiwalne zdjęcia z wizyt perkusisty The Rolling Stones w Janowie Podlaskim.