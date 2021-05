IHeart Radio Music Awards 2021: Gwiazdy na czerwonym dywanie

ZDJĘCIA |

27 maja w Hollywood odbyła się gala Iheart Radio Music Awards. Największym wygranym był The Weeknd, który zdobył nagrody w najważniejszych kategoriach - artysta roku i utwór roku. Kanadyjczyk do domu zabrał ostatecznie trzy statuetki. Z taką samą liczbą wyróżnień wieczór kończyli Roddy Rich i Christian Nodal. Po dwie nagrody zgarnęli: BTS, Luke Combs i Twenty One Pilot. Kto natomiast błyszczał na czerwonym dywanie? Zobacz zdjęcia!