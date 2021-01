ZDJĘCIA |

Była członkini girlsbandu Fifth Harmony - Camila Cabello - po wydaniu swojej debiutanckiej płyty "Camila" z 2018 r. (znalazł się na niej przebój "Havana") stała się jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia na świecie.

Camila Cabello jeszcze bardziej znalazła się na celowniku paparazzich, odkąd w połowie 2019 r. pojawiły się pierwsze informacje, że współpraca z wokalistą Shawnem Mendesem przy przeboju "Señorita" nie jest tylko zawodowa. Ich związek szybko wzbudził kontrowersje, bo internauci zaczęli wysuwać zarzuty, że ta relacja ma charakter chwytu reklamowego pod publiczkę. Para wielokrotnie to dementowała. Wcześniej Mendes trzymał swoje życie prywatne w tajemnicy, co również szybko wywołało różne plotki. "Po pierwsze, nie jestem gejem. Po drugie, to nie powinno mieć znaczenia, czy jestem, czy nie. Powinno się skupiać na mojej muzyce, a nie na mojej seksualności" - podkreślał pochodzący z Kanady wokalista.