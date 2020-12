Phil Spector: Geniusz z krwią na rękach

ZDJĘCIA |

Jedni przypominają jego współpracę z największymi zespołami rockowymi, w tym z The Beatles oraz fakt, że jest odpowiedzialny za stworzenie "ściany dźwięku". Spector jednak pogrzebał swoje osiągnięcia mroczną stroną swojej osobowości, która ostatecznie doprowadziła go do więzienia.