Ricky Martin był jedną z gwiazd Latin Grammy 2020. Na scenie razem z Carlą Morrison wykonał piosenkę "Recuerdo". Zobacz, jak latynoski gwiazdor zmienił się przez 22 lata.

1 / 4

Ricky Martin na scenie aktywny jest od pierwszej połowy lat 80., jednak jego międzynarodowa kariera rozkręciła się na dobre w 1998 roku, kiedy to wykonał hymn Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej we Francji pt. "The Cup of Life"/"La Copa de la Vida".