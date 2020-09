Kamil Sipowicz na premierze filmu "Skandal. Ewenement Molesty"

ZDJĘCIA |

Jednym z gości na prapremierze dokumentalnego filmu "Skandal. Ewenement Molesty" był Kamil Sipowicz, wdowiec po Korze i współautor niektórych tekstów grupy Maanam. Syn Kamila i Kory - Szymon Sipowicz jest przyjacielem Vienia z Molesty. To on zaprojektował okładkę debiutanckiego albumu "Skandal" Molesty Ewenement. Kamil Sipowicz na prapremierze dokumentalnego filmu pojawił się z tajemniczą partnerką. Nie była to jednak Sylwia, z którą związał się rok po śmierci Kory. "Jestem tylko partnerką wdowca po znanej artystce. Nie rozumiem tego zainteresowania naszym związkiem" - mówiła Sylwia w rozmowie z "Twoim Imperium".