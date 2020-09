Premiera filmu "Skandal. Ewenement Molesty"

ZDJĘCIA |

3 września 2020 r. odbył się przedpremierowy pokaz dokumentalnego filmu "Skandal. Ewenement Molesty" przypominający połowę lat 90., kiedy to kilku chłopaków z ursynowskiego blokowiska założyło hiphopową grupę Mistic Molesta (później pojawiły się nazwy Molesta i Molesta Ewenement). Formacja zaliczana jest do prekursorów ulicznego rapu w Polsce, a ich debiutancki album "Skandal" (1998) to klasyk rodzimej sceny hip hop.