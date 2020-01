Figura woskowa Nicki Minaj w Berlinie

7 stycznia 2020 r. w Madame Tussauds w Berlinie odsłonięto figurę woskową Nicki Minaj. Fani raperki mocno skrytykowali wygląd figury. "Ktokolwiek to zrobił, powinien zostać zwolniony", "To ma być Nicki Minaj? To nawet nie jest jej odcień brązu!!!" - grzmią oburzeni sympatycy Nicki.