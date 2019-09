Joanna "Ruda" Lazer odpadła z "Tańca z gwiazdami"

Znana z grupy Red Lips wokalistka Joanna "Ruda" Lazer w trzecim odcinku decyzją widzów odpadła z "Tańca z gwiazdami". W programie towarzyszył jej tancerz Rafał Maserak. Na parkiecie zaprezentowali cza-czę. Jurorka Iwona Pavlović zwróciła uwagę na nagły spadek energetyczny w trakcie występu wokalistki. "100 procent energii było na początku. Nagle się raptownie walnęłaś w krokach i już poszło"- narzekała. "Ładnie pracujesz nogami" - rozpoczął ocenę Michał Malitowski. Juror uznał jednak, że było "za mało cza-czy w cza-czy". "Za dużo chodzenia było" - skwitował. Para otrzymała 21 punktów. Jurorzy najsłabiej ocenili Magdę Beredę, przyznając jej 12 pkt. Youtuberkę i jej partnera Kamila Kuroczkę uratowali jednak widzowie. "Jak co tydzień, żona moja Rudolfina wywija na parkiecie z tym oto gostkiem - nie to żebym był zazdrosny (jestem na maxa) - ale wiecie to jest 'Maserak' - szczerze to polubiłem gościa, to jest 'nasz człowiek' lecz chodzi mi o to, że żona moja schudła już 3 kg i nie powinienem może, ale ciałko ma jak 'ta lala'" - napisał jeszcze przed trzecim odcinkiem mąż Rudej, Łukasz Lazer, gitarzysta i kompozytor w grupie Red Lips.