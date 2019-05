1 19

26 maja 2019 r. w Hali Torwar w Warszawie odbył się specjalny koncert "Życia mała garść" poświęcony pamięci Jarosława Kukulskiego i jego żony Anny Jantar. Pretekstem do ponownego zaprezentowania tego koncertu była 75. rocznica urodzin Jarosława Kukulskiego oraz przypadająca w 2020 r. 70. rocznica urodzin i 40. rocznica tragicznej śmierci Anny Jantar. Opiekę artystyczną nad koncertem sprawowała córka muzycznej pary - Natalia Kukulska. "Myślę, że koncert 'Życia mała garść' poświęcony moim rodzicom, nie tylko dla mnie, będzie pretekstem do wspomnień. Ten koncert to chwila refleksji nad ulotnością życia, chwile radości i wspomnienia wywołujące uśmiech i wzruszenie. To historia osób, które połączyła niewątpliwie miłość do muzyki, opowiedziana dźwiękami i słowami ich przyjaciół. To nowe, poruszające interpretacje wspaniałych wykonawców, które po raz kolejny udowadniają ponadczasowość tego co po sobie zostawili moi rodzice. Zapraszam na muzyczne spotkanie, które obiecuję, że Was poruszy" - mówiła wokalistka przed koncertem.