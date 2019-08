Ava Max - seksowna gwiazda porównywana do Lady Gagi

ZDJĘCIA |

Ava Max to 25-letnia popowa wokalistka i autorka piosenek ze Stanów Zjednoczonych. Mimo że wokalistka nie zapowiedziała jeszcze oficjalnie debiutanckiego krążka, już namaszczono ją na wschodzą gwiazdą popu i okrzykniętą nową Lady Gagą. Do tej pory nagrała jedynie kilka singli, z czego największą popularnością cieszył się numer "Sweet But Psycho".