Zuza Jabłońska w coverze Billie Eilish. Posłuchaj "everything i wanted"

Zuza Jabłońska znana jest z "The Voice Kids". Doszła do finału pierwszej edycji programu. Po występie w TVP wydaje kolejne single, które zachwycają fanów.

Zuza Jabłońska w "The Voice Kids" dotarła do finału /materiały prasowe

W październiku 2019 młoda wokalistka wydała singel "Wisła".

"Zuza jest jedną z młodych gwiazd, która w przyszłości będzie dumna ze swojego wcześniejszego repertuaru", "Cudowny klip, przepiękna Zuza", "Genialna robota, przekaz potrzebny i jeszcze w tak świetnej formie!" - zachwycali się fani.

Klip do "Wisły" zrealizowany przez Dawida Ziembę porusza tematy odmienności oraz tolerancji. Finalistka "The Voice Kids" po raz kolejny zabrała głos w ważnej sprawie społecznej, tym razem odnosząc się do szykanowania wśród młodych.

Clip Zuza Jabłońska Wisła

"Wisła" to zapowiedź debiutanckiego albumu Zuzy, którego premiera zaplanowana jest na 2020 rok.

Niedawno młoda wokalistka opublikowała kolejne nagranie. Tym razem jest to cover piosenki "everything i wanted" popularnej wokalistki młodego pokolenia, Billie Eilish.

Wideo everything i wanted (Digster Spotlight)

Również tym razem wykonanie podbiło serca fanów. "Zuza powaliłaś mnie na ziemie. Najlepszy głos na tej planecie", "Mi się chyba podoba nawet bardziej od oryginału", "Jezu, sztos Zuza! Nasza polska Billie" - pisali internauci.

Zuza Jabłońska wypuściła również single "Powiedz mi to w twarz" z gościnnym udziałem Jana Rapowanie i Silesa (ponad 16 mln odsłon), "Sami" (ponad 3,8 mln) i "Spacer po linie" (2,2 mln).