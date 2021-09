Zespół UFO zapowiedział pożegnalną trasę. To naprawdę koniec?

UFO oficjalnie żegna się ze sceną. Ich ostatnia trasa koncertowa będzie odbywała się latem i jesienią 2022 roku.

Na początku, w czerwcu i lipcu, planują zagrać koncerty głównie na terenie Niemiec, a w październiku wyruszą do pozostałych krajów Europy - pierwszy koncert odbędzie się 15 października w Belgii, a ostatni 29 października w Grecji. Polska na razie nie znalazła się w koncertowych planach zespołu.



"Z podjęciem tej decyzji zbierałem się bardzo długo. Już od dwóch tras rozważałem odejście z UFO. Nie chcę tego nazywać pożegnalną trasą, bo nie znoszę tego zwrotu, ale w przyszłym roku wystąpię z zespołem na scenie po raz ostatni. Zagramy ostatnią trasę w Wielkiej Brytanii i w kilku innych miastach, które zawsze były bliskie UFO. Ale nie będziemy dużo grali poza Wyspami" - mówił już w 2018 roku wokalista, Phil Mogg.



"Po wielu latach niezliczonych wzlotów i fantastycznych doświadczeń, a także pewnych trudnych chwilach, to dobry moment, żeby pożegnać się z fanami. Wiem, że po obu stronach będą chwile wzruszeń" - skomentował teraz.

UFO. to brytyjska formacja muzyczna nosząca miano legendy hardrocka. Formacja powstała w 1968 roku. Przez te lata zagrali koncerty na całym świecie, wydali także ponad 20 albumów studyjnych.

Clip