W ostatnim czasie temat Eurowizji zyskuje coraz większą popularność. 19 lutego odbył się koncert, podczas którego wybrano tegorocznego reprezentanta Polski. Został nim Krystian Ochman z piosenką "River" ( posłuchaj! ).

"Nie myślałem o wygranej, bo myślałem przede wszystkim o tym, aby dobrze wystąpić. Dopiero, gdy ogłaszano wyniki, zaczęło to do mnie docierać" - stwierdził w rozmowie z TVP. Wybór Krystiana Ochmana na reprezentanta kraju poparty został przez 51 proc. głosujących, w dodatku wg. bukmacherów wokalista ma duże szanse na wysoki wynik w konkursie.



Wiele komentatorów mówiło również, że na eurowizyjnej scenie zobaczymy kiedyś "króla disco polo", Zenka Martyniuka ( posłuchaj! ), który występuje podczas większości wydarzeń organizowanych przez TVP.

W ostatnim wywiadzie dla Pudelka wokalista zespołu Akcent ( sprawdź! ) odpowiedział na pytanie, czy chciałby reprezentować Polskę podczas konkursu. "Pewnie bym się zestresował, występując przed tak ważną publicznością. Ogląda cała Europa, trzeba mieć perfekcyjnie przygotowaną prezencję" - stwierdził. "Jestem już troszeczkę wiekowy, już mam 53 lata. Raczej niech młodzi występują na Eurowizji" - dodał.

Przyznał też, że nigdy nie zastanawiał się nad wyjazdem na Eurowizję, ponieważ woli skupić się na koncertowaniu po Polsce i świecie. "Jeżdżę po naszym pięknym kraju, ale wyjeżdżam też koncertować do Niemiec, do Belgii, do Londynu, do Manchesteru, do Stanów, do Chicago, na Florydę, do Kanady, Nowego Jorku" - wyliczał.

Eurowizja 2022: kiedy się odbędzie?

Eurowizja 2022 odbędzie się w dnia 10-14 maja 2022 roku w Turynie.

Podczas konkursu wystąpi 41 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 36 propozycji (kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25. Do konkursu powróciły Armenia i Czarnogóra. W wyniku losowania Polska wystąpi w drugiej części drugiego półfinału. W niej poza uczestnikami głosują Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania.