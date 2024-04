W nowym reality show stacji TVN "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" Małgorzata Rozenek-Majdan podejmuje wyzwanie w sześciu dyscyplinach i rywalizuje z sześcioma mężczyznami. Konkurentami prezenterki są: Piotr Głowacki, Łukasz Kadziewicz, Kajetan Kajetanowicz, Łukasz Orbitowski, Kuba Nowaczkiewicz i Wojciech "Łozo" Łozowski.

"Ja chciałem pokonać Małgosię w biathlonie i było to bardzo ciekawe, dlatego że ani ja, ani ona wcześniej tego nie robiliśmy. Specjalnie chciałem tak wybrać konkurencję, żebyśmy od początku, od startu mieli równe szanse. I też bardzo chciałem zrobić coś, czego w życiu sam bym nie spróbował" - mówi agencji Newseria Lifestyle Łozo.

Reklama

Łozo zaskoczony przez Rozenek-Majdan. "Nie było to łatwe"

Muzyk przyznaje, że z pozoru delikatna prezenterka była trudnym rywalem i wysoko stawiała poprzeczkę.

"Była to niesamowita przygoda, dużo śmiechu, dużo potu, trochę nawet można powiedzieć krwi, bo żeśmy złapali po kontuzji. Nie było to łatwe, a wręcz się nie spodziewaliśmy, że będzie to aż tak trudne zadanie. Raz, że utrzymać się na tych małych, cienkich nartach to jest jakiś hardcore, wydolnościowo to jest niesamowicie trudne, a jeszcze jak człowiek jest zmęczony i trzeba postrzelać, i trafić 50 metrów dalej w jakiś mały cel, not easy, a lot of fun, but not easy"- mówi.

Wokalista nie ukrywa, że Małgorzata Rozenek-Majdan zrobiła na nim ogromne wrażenie. Jak zauważa, jest niezwykle pracowita, zdyscyplinowana i konsekwentna. Wytrwale dąży do osiągnięcia wytyczonych celów i nie daje sobie taryfy ulgowej.

Zdjęcie Łozo zabrał głos na temat Rozenek-Majdan / Radosław Nawrocki / Agencja FORUM

"Nazywam ją terminatorem". Zaskakujące słowa pod adresem Rozenek-Majdan

"Nazywam Małgosię terminatorem. Jest ona niesamowicie ambitną kobietą, bardzo zdeterminowaną, zdyscyplinowaną. Ja to sobie nie wyobrażam, jak można mieć trójkę dzieci, psiaki, męża, karierę i wstawać o 5.00 rano, codziennie chodzić na basen, potem jeszcze robić jakiś trening. Jest nieprawdopodobna, na pewno jest ogromną inspiracją dla wielu nie tylko kobiet, ale i nas mężczyzn, bo jest niesamowicie ambitna, bardzo zdyscyplinowana i ma niesamowitą determinację" - mówi.

Artysta ma też satysfakcję z tego, że dzięki programowi "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" mógł sprawdzić swoją wytrzymałość, koncentrację i precyzję.

"Ja oczywiście, że gram od wielu, wielu lat, w 'Call of Duty' i w wiele innych gier na komputerze, natomiast na prawdziwej strzelnicy byłem ze dwa razy w życiu. Daję radę, natomiast nie jest to mój konik i nie jest to moja pasja, ale na treningach dobrze mi szło. Potem jednak biathlon wszystko zweryfikował, bo jak robi się parę kółek, przychodzi zmęczenie i oddech jest już ciężki, to faktycznie megaciężko jest, żeby w cokolwiek trafić. Jak nam poszło, nie będę zdradzał, ale nie jest to łatwa robota. Natomiast samo strzelanie to była na pewno najprzyjemniejsza część tych treningów" - dodaje.