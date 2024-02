Z gali Grammy 2024 został wyprowadzony w kajdankach. Są nowe informacje o skandalu

Na nagraniu wideo opublikowanym przez portal "The Hollywood Reporter" można zobaczyć jak funkcjonariusze wyprowadzają Killer Mike'a ( zobacz! ) w kajdankach z Crypto.com Arena w Los Angeles - to tam odbyła się 66. gala Grammy.



Rzecznik policji poinformował, że zatrzymanie rapera i aktywisty społecznego miało miejsce w następstwie sprzeczki około godziny 16.00 miejscowego czasu. Został on aresztowany za wykroczenie.



Reklama

Grammy 2024: Gwiazdor wyprowadzony w kajdankach

Tygodnik "Newseek" ujawnił, że Killer Mike miał dopuścić się pobicia pracowniczki ochrony, która nie zeszła mu z drogi "wystarczająco szybko" - czytamy.



Powołano się na źródła organów ścigania, które podały, że Killer Mike powalił kobietę na ziemię na zewnątrz obiektu. Miała ona poprosić go o wejściówki do hali i skierować do punktu kontroli. Raper miał wówczas próbować przedostać się obok niej.



Swoją wersję o zdarzeniu przedstawił też w oświadczeniu sam Killer Mike, mówiąc o "zamieszaniu z wejściem".

"Spotkaliśmy się z nadgorliwym ochroniarzem, ale ja i mój zespół mamy całkowitą pewność, że ostatecznie zostanę oczyszczony z wszelkich zarzutów. Do tego czasu słuchajcie nadal płyty 'Michael' [to za nią zgarnął Grammy] i podążajcie za swoimi marzeniami" - stwierdził, dodając, że czuje się "lepiej niż OK".

Mike zdobył w niedzielę Grammy za najlepsze wykonanie rapowe, piosenkę rapową i album rapowy. Odbyło się to w czasie tej części gali, której nie transmitowano jeszcze w ogólnokrajowej telewizji.



"W wieku 20 lat pomyślałem, że fajnie jest być handlarzem narkotyków. W wieku 40 lat zacząłem żyć żałując tego, co zrobiłem. W wieku 45 lat zacząłem o tym rapować. W wieku 48 lat stoję tutaj jako człowiek pełen empatii i współczucia z powodu tego, co zrobiłem" - mówił wcześniej Killer Mike, znany z duetu Run the Jewels.

Raper jest znany z wypowiadania się na temat kwestii sprawiedliwości społecznej. W 2019 roku był gospodarzem serialu dokumentalnego Netflixa "Trigger Warning with Killer Mike". W 2003 roku zdobył nagrodę Grammy w kategorii najlepszy rapowy występ duetu lub grupy za singel "The Whole World".