Lady Gaga i jej album "The Fame" szturmem wdarł się na listy przebojów, a z Gagi uczynił megagwiazdę. Sześciokrotnie platynowy album sprzedał się w ponad 23 milionach egzemplarzy na całym świecie. Znalazły się na nim diamentowe single "Just Dance" (11-krotna platyna) i "Poker Face" (10-krotna platyna) oraz multiplatynowe "Paparazzi" (5-krotna platyna) i "LoveGame" (3-krotna platyna).

Żaden inny album nie spędził tyle czasu na szczycie listy Billboardu Dance/Electronic Chart - łącznie 175 tygodni. Krążek zajmuje 12. miejsce na liście Top 200 wszech czasów i jest szóstym najdłużej notowanym albumem wśród kobiet na liście Billboard Top 200 (319 tygodni!).

Piętnaście lat temu wyszło "The Fame". Z Lady Gagi zrobił gwiazdę

Imponująca kariera Lady Gagi wciąż trwa - artystka ma na koncie sześć kolejnych albumów, które stały się numerem 1. Jest pierwszą kobietą, której udało się tego dokonać w okresie zaledwie dziesięciu lat (2011-2020).

Lady Gaga, która od wokalistki śpiewającej w barach zamieniła się w jedną z największych gwiazd popu na świecie nie zwalnia tempa. Jeszcze w tym miesiącu powróci do Las Vegas, gdzie będzie kontynuować rezydenturę. Tym razem jednak nie zaprezentuje swojego pierwotnego repertuaru, bo w hołdzie Tony'emu Bennettowi zaprezentuje się w repertuarze z trasy "Jazz & Piano". W przyszłym roku natomiast będzie gwiazdą kontynuacji "Jokera" Todda Phillipsa, "Joker: Folie à Deux".

Aby uczcić 15-lecie "The Fame", Interscope Records zaprezentowało limitowaną edycję albumu na przezroczystym niebieskim winylu.

Tracklista "The Fame":

1. Just Dance (feat. Colby O’Donis)



2. LoveGame



3. Paparazzi



4. Poker Face



5. Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)



6. Beautiful, Dirty, Rich



7. The Fame



8. Money Honey



9. Starstruck (feat. Space Cowboy & Flo Rida)



10. Boys Boys Boys



11. Paper Gangsta



12. Brown Eyes



13. I Like It Rough



14. Summerboy



15. Disco Heaven