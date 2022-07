Koncert "Fox & Friends" miał miejsce w Nowym Jorku. Jednym z gości wydarzenia był raper Flo Rida. Nie mogło więc zabraknąć jednego z jego największych hitów - "Low".

Raper zaprosił do tańca również będących na scenie dziennikarzy FOX, w tym Todda Piro. Ten zdecydował się nawet kucnąć, a przez chwilę próbował nawet tańczyć breakdance.

Jednak ta zabawa nie skończyła się dla niego zbyt dobrze. Dziennikarzowi pękły spodnie na pupie.



Wideo