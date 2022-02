"I Am The Void" będzie trzecim, a zarazem pierwszym od ćwierćwiecza (!) albumem Eucharist spod znaku melodyjnego black / death metalu.

Nowy longplay Szwedów trafi do sprzedaży 25 marca nakładem Helter Skelter Productions (w dystrybucji Regain Records). Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), jako dwupłytowy album winylowy, na kasecie oraz w edycji cyfrowej.

Dodajmy, że motorem napędowym Eucharist jest grający na gitarze wokalista Markus Johnsson. Nowym członkiem zespołu, którego usłyszymy na "I Am The Void", jest z kolei Simon "BloodHammer" Schilling, niemiecki perkusista Marduka, muzyk znany także z duńskiego Panzerchrist i austriackiego Belphegora.

Powrotny album Eucharist promują wypuszczone w 2021 roku single "Shadows" i "Mistress Of Nightmares" oraz niedawno opublikowany, trzeci singel "I Am The Void".

Teledysk do tytułowego utworu z płyty "I Am The Void" Eucharist możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Eucharist - I Am the Void (official video)

Oto lista utworów albumu "I Am The Void":

1. "Shadows"

2. "A Vast Land Of Eternal Night"

3. "Goddess Of Filth (Tlazolteotl)"

4. "In The Blaze OfThe Blood Red Moon"

5. "Mistress Of Nightmares"

6. "Nexion"

7. "Queen Of Hades"

8. "Where The Sinister Dwell"

9. "In The Heart Of Infinity"

10. "Lilith"

11. "Darkness Divine"

12. "I Am The Void".