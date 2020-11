Wolf King na ścieżce gniewu (nowa płyta "The Path Of Wrath")

Kalifornijczycy z Wolf King wypuszczą w marcu 2021 roku drugi album.

Wolf King szykują nową płytę /Brandon Gullion /materiały prasowe

Nowy materiał muzyków z Bay Area zarejestrowano w kalifornijskich studiach Prairie Sun i Rapture pod okiem Cody'ego Guentesa.

Miksem i masteringiem zajął się Jack Shirley w studiu The Atomic Garden.

Jak zapewnia Prosthetic Records, na "The Path Of Wrath" kwartet znad zatoki San Francisco nadal kroczy - nomen omen - ścieżką obraną na debiutanckim albumie "Loyal To The Soil" z 2018 roku, rozwijając twórczo formułę czarnego jak smoła heavy metalu.

Drugi longplay Wolf King ujrzy światło dzienne 5 marca 2021 roku.

Z teledyskiem do premierowej kompozycji "Sanctuary" Wolf King możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "The Path Of Wrath":

1. "River Of Light"

2. "Messenger Of Death"

3. "Wandering Soul"

4. "Triumph Of The Slain"

5. "Sanctuary"

6. "The Oath"

7. "The Path Of Wrath"

8. "Incantation"

9. "Grief Portrait"

10. "Beholder"

11. "Holy Serpent"

12. "Eternal Hunger".