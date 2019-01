Wokalistka Portishead Beth Gibbons z płytą, na której śpiewa po polsku

Beth Gibbons, wokalistka brytyjskiej formacji Portishead, zaśpiewała po polsku! Płyta z "Symfonią pieśni żałosnych" Henryka Góreckiego Henryka Góreckiego, która artystka wykonała z towarzyszeniem polskiej orkiestry pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego, ukaże się końcem marca.

Beth Gibbons zaśpiewała po polsku III Symfonię Henryka Góreckiego /Jim Dyson /Getty Images

Znana m.in. z brytyjskiej grupy Portishead wokalistka Beth Gibbons podczas koncertu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w 2014 roku wykonała III Symfonię op. 36 "Symfonię pieśni żałosnych" Henryka Mikołaja Góreckiego.



Artystce towarzyszyła wtedy Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oraz kompozytor i dyrygent Krzysztof Penderecki.



Wykonanie to zostanie teraz wydane na płycie, której towarzyszyć będzie wideo zrealizowane podczas sesji nagraniowej w Operze Narodowej. Premiera wydawnictwa 29 marca.



Tekst do "Symfonii pieśni żałosnych" jest w języku polskim, co stanowiło nie lada wyzwanie dla wokalistki. Beth Gibbons opanowała nasz język fonetycznie. Co więcej, choć jest kontraltem, musiała zaśpiewać sopranem.

Wideo, które towarzyszyć będzie płycie wyreżyserował Michał Merczyński, produkcją zajęła się Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny.



Zdjęcie Okładka płyty III Symfonii op. 36 "Symfonii pieśni żałosnych" nagranej przez Beth Gibbons i Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego /

III Symfonia op. 36 to jedno z najbardziej znanych i popularnych dzieł Henryka Góreckiego. To dzięki niemu kompozytor stał się znany na świecie szerszej publiczności, nie tylko miłośnikom muzyki klasycznej. Była to niespotykana wręcz popularność w świecie muzyki współczesnej, do którego przynależał.



Górecki ukończył pracę nad symfonią w 1976 roku i zadedykował ją swojej żonie. Na prawie godzinną kompozycję składają się trzy części nazwane "pieśniami żałosnymi". Jest to historia matki cierpiącej po śmierci syna.

