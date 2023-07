Pochodzący z Chile Ronnie Romero najbardziej znany jest z występów w zespołach Rainbow , a także Lords Of Black, Sunstorm, The Ferrymen, Michael Schenker Group .

Z kolei fani Konkursu Piosenki Eurowizji mogą kojarzyć 41-latka z ubiegłorocznego występu reprezentującej Bułgarię grupy Intelligent Music Project, której był wokalistą.

Również w tamtym roku Romero razem z muzykami Judas Priest : gitarzystą Richiem Faulknerem i perkusistą Scottem Travisem, oraz Rexem Brownem, basistą Pantery , założył heavymetalową supergrupę Elegant Weapons. Zespół w tym roku wydał album "Horns for a Halo", po którym doszło do zmian w składzie. W koncertowej wersji miejsce Travisa i Rexa zajęli perkusista Accept , Christopher Williams i basista Uriah Heep , Dave Rimmer.

Romero w ubiegłym roku rozpoczął też karierę solową. Jego pierwszy album, "Raised On Radio", zawierał covery rockowych klasyków, które - jak stwierdził artysta - ukształtowały jego styl muzyczny. Znalazły się na nim utwory zespołów Survivor, Bad Company, Foreigner, Queen, Led Zeppelin i innych. Drugi solowy album, "Raised On Heavy Radio", ukazał się w styczniu tego roku i był hołdem wokalisty dla m.in. Ozzy'ego Osbourne'a, Black Sabbath, Judas Priest, Iron Maiden, Accept i Metallica.

Jak się właśnie okazało, w międzyczasie Romero pracował również nad pierwszym w pełni autorskim repertuarem. Próbkę tej nowej muzyki zaprezentował w wydanym właśnie klipie "Castaway on the Moon".

Wideo Ronnie Romero - "Castaway On The Moon" - Official Video

Ronnie Romero - szczegóły płyty "Too Many Lies, Too Many Masters" (tracklista):

1. "Castaway on the Moon"

2. "Mountain of Light"

3. "I've Been Losing You"

4. "Too Many Lies, Too Many Masters"

5. "Girl, Don't Listen to the Radio"

6. "Crossroad"

7. "Not Just a Nightmare"

8. "A Distant Shore"

9. "Chased By Shadows"

10. "Vengeance".