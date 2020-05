Wokalista Guns N’Roses sprzedaje koszulki obrażające Donalda Trumpa

Wokalista i lider Guns N'Roses, Axl Rose, jest niechętny wobec Donalda Trumpa od początku jego kadencji, choć rzadko daje temu upust w mediach społecznościowych.

Axl Rose od początku pokazuje niechęć wobec Donalda Trumpa /Jeffrey A. Camarati /Getty Images

Obecny prezydent USA podpadł wokaliście co najmniej dwa razy. W obu przypadkach ma to związek z muzyką.

Historia konfliktu sięga 2018 r., gdy Rose zauważył, że Donald Trump wykorzystuje utwory zespołu do oprawy muzycznej swoich wieców.



Wówczas w oświadczeniu na Twitterze, wokalista napisał, że zespół stanowczo sprzeciwia się nieuprawnionemu wykorzystaniu muzyki podczas wydarzeń politycznych, a na pewno na wiecach Trumpa lub imprezach z nim związanych.

Teraz, po ponad roku od tamtej sprawy, chodziło o wizytę prezydenta USA w fabryce w Arizonie, produkującej maseczki ochronne. Sam w czasie wizyty maseczki nie założył.

Do tego znów poszło o muzykę. W tle tego wydarzenia słychać było słynny "bondowski" temat "Live And Let Die" ("Żyj i pozwól umrzeć") w wykonaniu Guns N’Roses.

Clip Guns N'Roses Live And Let Die

W tej sytuacji Rose ogłosił, że zespół stworzy koszulkę z napisem: "Live N 'Let Die With Covid 45" ("Żyj i pozwól umrzeć z COVID 45"), przy czym liczba ta oznacza 45. prezydenta USA, którym jest właśnie Trump.



Cały zysk zasili fundację MusiCares, która wspiera materialnie pracowników branży muzycznej w sytuacjach kryzysowych. Wzór koszulki można zobaczyć na Twitterze zespołu.