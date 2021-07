"23 lipca premiera mojego nowego kawałka! Szykuje się sporo niespodzianek, bo w tym kawałku pojawi się wielu znakomitych gości. Zacznijmy od tego że gościnnie usłyszycie zwrotkę nagraną przez moją sympatyczną koleżankę. Zgadnijcie kto to będzie? Wiecie?" - napisała na początku miesiąca na Instagramie Cleo, udostępniając zdjęcie z partnerką z utworu, którą zamazała.

Wszystko wskazuje, że gościnnie w numerze Cleo usłyszymy członkinie Ekipy - Lexy. To jednak nie koniec niespodzianek.

Gwiazda po zaprezentowaniu zapowiedzi teledysku, w którym widzimy też Mini Majka z Ekipy, zaprosiła fanów do zabawy. "Możecie wymyślić zakończenie do tego teledysku! Ciekawe jakie pomysły przyjdą Wam do głowy" - napisała Cleo.

Wokalistka nie przestaje podsycać atmosfery. Na jej profilu pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje z aktorem przypominającym Władimira Putina. "Kolejny niesamowity gość, nie muszę go przedstawiać. Jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie Vladimir Putin. Jestem zaszczycona że pojawił się na chwilę, by wystąpić w moim teledysku. Dogadujemy własnie ważne międzynarodowe tematy - kwestie sprzedaży rosyjskich brzoskwiń" - napisała pod fotografią.



Pomysł Cleo podzielił jej fanów. Jedni przyznali, że "robi się coraz ciekawiej", druga grupa natomiast jest zniesmaczona postacią Putina w teledysku. "Ani to śmieszne, ani fajne", "Lekki cringe" - komentowali.



Produkcją numeru zajmie się prawdopodobnie Donatan. Polski twórca hitów wypromował Cleo na swoich płytach i regularnie wspiera jej karierę. Producent współpracował w ostatnim czasie nad płytą Ekipy "Sezon 3", która trafiła na pierwsze miejsce listy OLiS.

"Ta nieskrywana radość Ekipy przy płaceniu za moją pracę producenta i producenta wykonawczego to coś piękniejszego od pieniędzy. Sukces 'dowieziony' - EKIPA nr1 na OLIS, nr1 na YouTube, nr1 w sprzedaży. Rynek muzyczny znudził mi się już w 2015, działam tu z doskoku bo zajmuje się innymi rzeczami, ale dobrze jest raz na jakiś czas wrócić i pokazać że tatuś dalej potrafi!" - pisał na Facebooku, na którym pokazał zdjęcie z kartonem "dolarów".

Na pieniądzach z Facebooka Donatana widzimy podobiznę Cleo. Te same banknoty pojawiły się również w zapowiedzi wokalistki.

Wokalistka nowym numerem będzie promować nowy album "vinyLOVA", który ukaże się we wrześniu 2021 roku. To kontynuacja wydanego w zeszłym roku krążka "superNOVA".