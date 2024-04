Działająca od 1996 r. grupa Within Temptation zaliczana jest do ścisłej czołówki symfonicznego metalu. Na czele formacji z Holandii stoją wokalistka Sharon den Adel i gitarzysta Robert Westerholt, którzy są parą także w życiu prywatnym - razem mają trójkę dzieci.



W ramach promocji płyty "Bleed Out" zespół po raz kolejny przyjedzie do Polski - koncert odbędzie się 25 października w Atlas Arenie w Łodzi.

Within Temptation na pomoc Ukrainie

Teraz Within Temptation zaprezentował najnowszy singel "A Fool's Parade" ( sprawdź! ), w którym uczestniczy ukraiński producent i wokalista Alex Yarmak. To wydawnictwo zwiastuje nadchodzącą trasę "Bleed Out 2024" i pokazuje zaangażowanie zespołu w podnoszenie świadomości na temat toczącej się w Ukrainie walki z rosyjską inwazją.

Clip Within Temptation A Fool’s Parade (Visualizer)

Za słownymi deklaracjami pójdą też czyny - na czas wojny wszystkie tantiemy za ten utwór zostaną przekazane na rzecz organizacji Music Saves UA.

W przyszłym tygodniu premierę będzie miał nagrany na ulicach Kijowa teledysk "A Fool's Parade". Nakręcone przez ukraińskiego reżysera Indy'ego Haita wideo przedstawia Sharon den Adel w charakterystycznych i ważnych ukraińskich miejscach.

- Czasem piosenka może poderwać do walki, a innym razem może przywrócić wiarę w lepszy dzień. To też chcemy przekazywać naszym fanom. Chcemy, by nie czuli się samotni i nie tracili nadziei. Stąd też tak wiele poważnych tematów poruszyliśmy na albumie - opowiadała wokalistka Within Temptation w rozmowie z Interią.

- Świat się zmienił. Zmienił się ogromnie na przestrzeni zaledwie kilku lat. Myślę, że to zaczęło się od Trumpa. Jego prezydentura stała się inspiracją dla wielu skrajnie prawicowych partii w całej Europie. Zaczęli kłamać i mamić obywateli nastawiając jednych przeciwko drugim, bo uznali, że tak można. Myślę, że inwazja Rosji na Ukrainę jest także tego konsekwencją. Ta wojna to nie tylko wojna dwóch państw, ale szeroko zakrojona próba destabilizacji całej Europy - podkreślała Sharon den Adel.

