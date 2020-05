Within Temptation i poruszający teledysk "Entertain You": Czas na autorefleksję

Do sieci właśnie trafił teledysk do singla "Entertain You" holenderskiej grupy Within Temptation. Formacja w tym nagraniu porusza tak aktualne tematy, jak m.in. pandemia koronawirusa, kwestie fundamentalizmu religijnego czy praw osób LGBT.

Na czele Within Temptation stoi Sharon den Adel

Znieważanie, prześladowanie oraz wykorzystywanie, to dzieje się każdego dnia i jest usprawiedliwiane w imię ekonomicznej konieczności, polityki, religii, kultury, płci i rasy - stwierdza zespół Within Temptation.

Singel Entertain You" krąży wokół tematyki pragnienia samozadowolenia kosztem drugiego człowieka.

"Ostatecznie każdy będzie miał swój pomysł na temat tego, o czym jest ta piosenka i wideo. Nas zainspirowało to, w jaki sposób traktujemy pewną grupę ludzi, która nie pasuje do naszego społeczeństwa i że zawsze odczuwamy potrzebę podkreślenia tego, jak bardzo ta grupa nie jest dopasowana - abyśmy sami mogli się dobrze poczuć. Zaczynamy ich wyróżniać i osaczać na różne sposoby. Obecnie naszą pierwszą reakcją na wypadek nie jest pomoc potrzebującej osobie, a sfilmowanie tego zdarzenia" - opowiada wokalistka Sharon den Adel.

"Oni nie są tutaj obecni dla naszej rozrywki. Nadszedł czas na nieco więcej autorefleksji i na to, by zadać sobie pytanie, dlaczego to robimy oraz jakie będzie to miało konsekwencje dla innych. Mam nadzieję, że świadomość jest krokiem naprzód w kierunku zmiany" - dodaje liderka symfometalowej formacji.

Jak już informowaliśmy, we wrześniu Within Temptation wyruszy w trasę koncertową razem z Evanescence. W ramach "Worlds Collide Tour" oba zespoły 20 września zaprezentują się w Arenie Gliwice.

Dyskografię Holendrów zamyka album "Resist" z 2019 roku.