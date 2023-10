Pierwszą zapowiedzią albumu "+ piekło + niebo +" był "kawałek dla Marcina P." . Później WaluśKraksaKryzys zaprezentował "najsilniejszy duet tego roku" - utwór "Coś niecoś" , który nagrał ze Zdechłym Osą , a kolejnym utworem wypuszczonym przed premierą nowej płyty był "Gdybym wtedy wiedział, to co teraz wiem".

Clip WaluśKraksaKryzys gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem

"To są najważniejsze informacje o tej płycie: to będzie moja najważniejsza płyta, to będzie płyta o obrazie moich uczuć religijnych przez uczucia religijne, to będzie płyta o życiu, to będzie płyta o śmierci, to będzie płyta o miłości, to będzie płyta o przemocy, to będzie płyta o kosmosie, to będzie płyta o chorobie, to będzie płyta o lekach. bez ciekawości nie ma mądrości" - zapowiada Waluś.

Clip WaluśKraksaKryzys Coś niecoś - feat. Zdechły Osa

Jeszcze przed premierą "+ piekło + niebo +" poznamy dwie piosenki, które pojawią się 13 i 18 października.

Z nowym albumem WaluśKraksaKryzys ruszy w trasę koncertową. Oto szczegóły:

20.10 Katowice

5.11 Kraków

9.11 Gdańsk

17.11 Szklarska Poręba

18.11 Toruń

19.11 Kołobrzeg

7.12 Ostrów Wielkopolski

8.12 Szczecin

14.12 Lublin

15.12 Warszawa

26.01 Wrocław

27.01 Poznań.



Z ostatnią nominowaną do Fryderyka płytą "Atak" wystąpił podczas m.in. Męskiego Grania, OFF Festivalu, Pol'and'Rock Festivalu czy finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.